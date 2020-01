Paura per il coronavirus: anche Pechino cancella i festeggiamenti di Capodanno (Di giovedì 23 gennaio 2020) Pechino ha annullato i festeggiamenti per il Capodanno cinese a causa dell'epidemia del coronavirus. Dopo Wuhan una seconda città, Huanggang, è stata messa in quarantena. Si trova a circa 60 chilometri di distanza da quella ritenuta il focolaio del virus dove sono stati bloccati tutti i trasporti pubblici, i treni e gli aerei. fanpage

