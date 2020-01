L'amica di Serafina, ex compagna di Tozzi: "Amava ancora Umberto: dopo lui non ha avuto altri uomini" (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Serafina Amava ancora Umberto Tozzi, è stato il suo unico uomo”. A parlare è Gloria Cuzzi, amica d’infanzia di Serafina Scialò, ex compagna del cantante trovata morta nella sua abitazione a Udine. La notizia della scomparsa era arrivata domenica 19 gennaio dopo che la donna, che si occupava delle pulizie in una scuola, aveva fatto perdere le tracce da qualche giorno, anche sul luogo di lavoro. A riportare il racconto dell’amica è il Corriere della Sera.Si vedevano poco perché Serafina dopo la rottura con Umberto Tozzi era rientrata a Udine, mentre Gloria aveva cambiato regione ... Gloria dice: “L’ultima volta che l’ho cercata era proprio a ridosso di Natale. Le ho scritto, ma non mi ha risposto. Ho visto anche che da qualche giorno non entrava in rete. Ho pensato che probabilmente si era riconciliata ... huffingtonpost

infoitcultura : Serafina Scialò, l'amica: «Amava ancora Tozzi, il suo unico uomo» - Italia_Notizie : «Amava ancora Tozzi»: parla l’amica d’infanzia di Severina Scialò| Il cantante: «L’ho perdonata» - Italia_Notizie : «Amava ancora Tozzi»: parla l’amica di Severina Scialò| «L’ho perdonata» -