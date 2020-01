Eriksen all’Inter? Da Milano c’è chi fa il percorso opposto: Tottenham su un calciatore di Serie A [NOME] (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Tu me ne ‘rubi’ uno per portarlo in Serie A? E io vengo nella tua città e me ne prendo un altro”. Pensieri sparsi di un dirigente del Tottenham, che a breve potrebbe perdere Eriksen in direzione Inter. I londinesi, ovviamente, hanno bisogno di un sostituto. Così come riporta il Daily Express, nel taccuino è finito proprio un giocatore che potrebbe provenire da Milano e che quindi compierebbe il percorso opposto. Non sponda Inter, però, ma Milan: il suo nome è Hakan Calhanoglu. Matthias Sindelar viene ucciso dai nazisti, storia della stella austriaca che non si piegò a Hitler Il turco, che non rientra nei piani di Stefano Pioli, sarebbe finito nei piani degli Spurs, che metterebbero a segno il colpo prima della chiusura del mercato. Il costo del cartellino, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, viene ritenuto adeguato. Moreno Torricelli, la favola ... calcioweb.eu

