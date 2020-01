DON MATTEO 12, anticipazioni quarta puntata di giovedì 30 gennaio (Di giovedì 23 gennaio 2020) giovedì 30 gennaio 2020 vedremo su Rai 1 il quarto appuntamento della 12^ stagione della fiction Don MATTEO, con protagonista Terence Hill. Ecco anticipazioni e trama della terza puntata, a cui assisteremo in prime time sull’ammiraglia Rai: DON MATTEO 12, spoiler: trama episodio di giovedì 30 gennaio 2020 su Rai 1 Un uomo si presenta a sorpresa in canonica: si tratta di Manlio, il padre che Natalina non ha mai conosciuto; i due diventano sempre più uniti una volta che vengono superate le iniziali diffidenze, ma Don MATTEO inizia a pensare che l’uomo possa nascondere qualcosa. Anna e Marco faticano ancora a trovare un equilibrio dopo tutto quello che è successo. Intanto lei offre a Sergio un lavoro: riparare il suo Maggiolino. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo DON MATTEO 12, anticipazioni quarta puntata di giovedì ... tvsoap

