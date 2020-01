Comune di Napoli, rilascio Contrassegno H: aggiornamenti in commissione Welfare (Di giovedì 23 gennaio 2020) Comune di Napoli: aggiornamenti in commissione Welfare sull’utilizzo delle strutture di Via dei Cristallini e di Sant’Eligio e sul rilascio del Contrassegno H. Nella riunione presieduta da Maria Caniglia le informative dell’assessora al Welfare Monica Buonanno sull’utilizzo dei due edifici e sul rilascio del Contrassegno H. È stato assegnato alla Municipalità 3 il primo piano della struttura di Via dei Cristallini alla Sanità: la notizia è stata fornita oggi dall’assessora Buonanno nel corso della riunione convocata dalla commissione Welfare per una serie di aggiornamenti sull’argomento. L’assegnazione, disposta dal Servizio Valorizzazione della Città Storica, risale al 19 novembre scorso e prevede contestualmente la predisposizione di un piano per il ripristino della funzionalità della struttura, ristrutturata con fondi europei e nazionali e in attesa di riapertura dal ... 2anews

