Australian Open 2020, Camila Giorgi: “Ho impostato il mio tennis e il mio gioco di gambe è stato eccellente” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Molto contenta Camila Giorgi dopo il successo contro Kuznetsova agli Australian Open che le ha permesso di accedere al terzo turno del primo Slam stagionale. Queste le parole che la tennista azzurra ha rilasciato a ubitennis.com dopo la vittoria: “Sono molto soddisfatta di come ho giocato. Sono riuscita a impostare il mio tennis e credo che soprattutto il mio gioco di gambe sia stato eccellente, mi muovevo in modo veramente rapido sul campo e questo ha fatto la differenza“. Giorgi ora affronterà Kreber, un avversaria contro cui ha sempre perso. “Spero di giocare come stasera” si augura l’azzurra riguardo al match che l’aspetta. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI tennis Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ... oasport

fattoquotidiano : Tennis, Australian Open: Giorgi passa al terzo turno. Seppi vicino all’impresa con Wawrinka - Eurosport_IT : Camila Giorgi vola al terzo turno degli Australian Open! ???????? L'azzurra batte Kuznetsova 6-3 6-1 con una partita… - RaiTre : #Australia Nasa: il fumo degli incendi fa il giro della Terra. Il torneo degli Australian Open sospeso per malori d… -