Amadeus fa un annuncio su Sanremo: “Succederà per la prima volta…” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sanremo 2020, Amadeus svela una novità: “Per la prima volta ci sarà un doppio palco” Mancano pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2020 ed Amadeus a FQLife ha fornito qualche anticipazione sulla kermesse e soprattutto ha annunciato tre motivi per guardarlo. Innanzitutto ha svelato che per la prima volta ci sarà un doppio palco, nello specifico ha affermato: “Questo doppio palco. Il palco dell’Ariston ma anche questo collegamento con l’esterno. Per la prima volta accade anche qualcosa fuori.” In 70 edizioni non era mai successo che oltre al palco dell’Ariston ci fosse anche un palco fuori, dove si esibiranno vari artisti. Il secondo palco sarà allestito a piazza Colombo, gli artisti ospiti prima si esibiranno su questo palco e poi Amadeus ‘li andrà a prendere’ per farli esibire sul palco del Festival di Sanremo. ... lanostratv

