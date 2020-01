Adriano Celentano sta con le sardine: “Se in Emilia Romagna sbagliano a votare è un disastro” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tramite un video divulgato dal suo clan, Adriano Celentano dice la sua sulle sardine e sull'appuntamento elettorale in Emilia Romagna del 26 gennaio 2020, dove il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini affronterà la candidata di centrodestra Lucia Borgonzoni. Il molleggiato dà il suo sostegno al movimento politico nato a novembre: "Se in Emilia Romagna sbagliassero a votare succederebbe un vero disastro". fanpage

repubblica : Adriano Celentano sta con le Sardine: 'Sono sorprendenti' - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Adriano Celentano - Chi non Lavora non Fa L'amore 1970 Top 23 posto su Radio Italia Charleroi - Notiziedi_it : Adriano Celentano sta con le Sardine: ‘Sorprendenti’ -