LIVE Berrettini-Sandgren 6-7, 4-6, 6-4, 6-2, 2-1 Australian Open 2020 in DIRETTA: si arriva a grandi passi verso la fase decisiva del match (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Lo statunitense pareggia i conti. 0-15 Il nastro ferma l’attacco di Sandgren in questo caso. 2-1 Altra accelerazione del romano, che tiene nuovamente il servizio a zero. 40-0 L’azzurro costruisce il punto con un paio di dritti a sventaglio. 30-0 Replica altrettanto velenosa. 15-0 Servizio vincente di Berrettini. 1-1 Con l’ace. L’americano pareggia i conti in un amen. 40-0 Che diventano tre. 30-0 Anche Sandgren non è da meno con il servizio: due traiettorie praticamente imprendibili. 1-0 Servizio e dritto: Berrettini va! 40-0 Nuovo ace. 30-0 Altra super prima. 15-0 Inizia con un ace il quinto set di Berrettini. 6-2 ARRIVA IL PAREGGIO NEL COMPUTO GENERALE DEI SET DA PARTE DI Berrettini, CHE RIESCE A REAGIRE PORTANDO LA PARTITA AL QUINTO E DECISIVO SET! 30-40 L’americano annulla il primo. 15-40 Berrettini si ... oasport

zazoomnews : LIVE Berrettini-Sandgren 6-7 1-0 Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro riparte cercando di sistemare le cose -… - LucaFiorino24 : RT @SuperTennisTv: Si va al 5° set sull'Arena 1573 di Melbourne! Berrettini 6-7 4-6 6-4 6-2 Sandgren Segui il live score ?? - SuperTennisTv : Si va al 5° set sull'Arena 1573 di Melbourne! Berrettini 6-7 4-6 6-4 6-2 Sandgren Segui il live score ??… -