LIVE Australian Open 2020, risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini sotto di un set! Fognini a seguire: Sinner perde 2-0 contro Fucsovics! Nole avanti di un set: volano Osaka e Kvitova (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.43 Diego Schwartzman chiude la pratica Davidovich Fokina per 6-1 6-4 6-2. 05.41 Matteo Berrettini perde il primo set contro Tennys Sandgren per 7 giochi a 6: l’americano ha vinto al tie-break per 9 punti a 7 il primo set. Inizio in salita per il romano. 05.39 SECONDO SET FUCSOVICS! L’ungherese al terzo tentativo vince anche il secondo set per 6 giochi a 4. 05.34 Yoshihito Nishioka ha chiuso con un triplo 6-4 la pratica Daniel Evans. 05.33 Si salva ben due volte Sinner: Fucsovics, al cambio campo, servirà per il secondo set. 05.24 Elena Rybakina vince 6-3 6-4 contro la belga Greet Minnen ed accede al terzo turno. 05.23 BREAK FUCSOVICS! L’ungherese strappa per la quarta volta il servizio a Sinner. 05.20 Chiude Guido Pella contro Grégoire Barrère accedendo al turno successivo vincendo in 4 set. 05.15 Bravissimo Sinner che ... oasport

SuperTennisTv : ???? Quattro italiani festeggiano il passaggio al 2° turno ???? @fabiofogna @janniksin Giorgi Seppi Tutti i risulta… - zazoomnews : LIVE Australian Open 2020 risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini e Fognini a seguire. Le big non tremano: Bart… - zazoomnews : LIVE Berrettini-Sandgren 3-4 Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro sfiora il break senza riuscire però a trova… -