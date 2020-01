Calciomercato Napoli: non solo Lorenzo Tonelli, anche Fernando Llorente in uscita (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sono ore importanti per l’operazione che dovrebbe portare Matteo Politano al Napoli. L’esterno nerazzurro si avvicina sempre più al club partenopeo e secondo quanto riferisce la redazione di Sky, Inter e Napoli stanno ridiscutendo anche dell’attaccante azzurro Fernando Llorente. Lo spagnolo potrebbe essere inserito come contropartita in prestito, così come previsto un mese fa, prima che si parlasse dell’affondo della Roma. Nel frattempo sembra tutto fatto per il passaggio di Lorenzo Tonelli dal Napoli alla Sampdoria. La conferma arriva dal sito ufficiale del giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà: “Nessun intoppo per il trasferimento del difensore centrale Lorenzo Tonelli dal Napoli alla Samp, siamo allo scambio dei documenti, nelle prossime ore le visite. Operazione in prestito gratuito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni. E la Samp ora intende ... calciomercato.napoli

FabrizioRomano : Il #Napoli ha trovato l'accordo con l'Inter per Matteo Politano: operazione da 25 milioni a titolo definitivo, ma o… - DiMarzio : #Napoli-#Politano, la situazione ?? - DiMarzio : #Calciomercato, #Sampdoria | La trattativa per riportare #Tonelli a Genova dal #Napoli è agli ultimi dettagli -