Stadio San Siro, Milan e Inter presentano al Comune i nuovi progetti che tengono in vita il Meazza: l’ipotesi di un distretto dello sport (Di martedì 21 gennaio 2020) Resterà il Meazza accanto alla Cattedrale o agli Anelli, ma non sarà un secondo impianto. Piuttosto una cittadella dello sport, aperta a tutti per tutto l’anno, in cui insieme a musei e negozi ci saranno ad esempio una pista da atletica e un campo da basket. È questa la proposta che Milan e Inter hanno presentato all’amministrazione comunale di Milano, per soddisfare le richieste avanzate da Palazzo Marino e compiere un altro passo verso la nascita di un nuovo Stadio per le due società. I due progetti realizzati da Populous e Manica-Sportium, usciti vincitori dalla competizione iniziale con le loro idee di un impianto cattedrale e di uno ad anelli, sono stati adattati e “prevedono una rifunzionalizzazione del Meazza destinandolo prevalentemente a funzioni sportive di base e a funzioni di intrattenimento per far vivere il distretto di San Siro 365 giorni all’anno, in ... ilfattoquotidiano

