Ha 15 anni ma ne dimostra 60, una rara malattia l’ha colpita – Video (Di martedì 21 gennaio 2020) A causa di una rarissima malattia, Xiao Feng si è sentita esclusa per ben 15 anni; ora è rinata grazie al grande cuore di chi ha ascoltato la sua storia – Foto Xiao Feng, Fonte Video: Web Un’adolescente cinese, Xiao Feng di soli 15 anni, si è sentita esclusa e sola per tutta la sua vita; ora è rinata grazie al grande cuore di chi ha ascoltato la sua triste storia: ecco le foto. Xiao Feng, affetta da una rara malattia chiamata Progeria, ha soltanto 15 anni ma ne dimostra circa 50. Grazie ad una raccolta fondi per permettere il pagamento delle spese mediche, e al conseguente intervento di chirurgia plastica, la sua vita è finalmente cambiata radicalmente. La ragazza, a causa della rara malattia da cui era affetta, è stata per anni il bersaglio dei bulli e la situazione ha gettato l’adolescente in un profondo sconforto ed insicurezza. Grazie ... chenews

meetsaaan : STEFANO NON È CHE DIMOSTRA, MA HA 14 ANNI #Amici19 - Jade___Mermaid : Quindi ricapitolando: Lindsay è la figlia illegittima di Caleb.Ha 16 anni e ne dimostra 36.È quindi anche la zia di… - feltonsguitar : @qwertyzeroghost No, Sadie ha 17 anni e comunque dimostra i suoi anni, vero, ciò non toglie che sia un tipo di truc… -