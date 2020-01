Forum di Davos: Trump attacca gli ambientalisti, “profeti di sventura” (Di martedì 21 gennaio 2020) “Questo non è il momento del pessimismo sul clima“, ha sottolineato Trump definendo “profeti di sventura” coloro che mettono in guardia sugli effetti dei cambiamenti climatici: il presidente usa si trova a Davos al World Economic Forum, dove ha annunciato che gli Stati Uniti parteciperanno all’iniziativa “1 miliardo di alberi contro il cambiamento climatico”, “Plant-for-the-Planet”.L'articolo Forum di Davos: Trump attacca gli ambientalisti, “profeti di sventura” Meteo Web. meteoweb.eu

fattoquotidiano : Davos, per la prima volta i 5 maggiori rischi per l’economia globale sono tutti legati al clima: Forum al via con T… - Agenzia_Ansa : Greta Thunberg a Davos per il Forum economico mondiale. 'C'è una maggiore consapevolezza sul clima ma non è stato f… - SalehaMohsin : Cognitive dissonance -