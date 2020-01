Il dolore si può curare con la dieta (Di lunedì 20 gennaio 2020) Potrebbe essere utile anche per contrastare il dolore, anche in caso di malattie croniche, un approccio misto che contempli dieta mediterranea e nutraceutica. La dieta mediterranea offre un ottimo bilanciamento di proteine, lipidi e carboidrati. Avere un giusto rapporto di questi tre macroelementi tutti i giorni va ad aggiungere un fattore importante nel combattere l'infiammazione e il dolore stesso. "Questa dieta - spiega Manuela De Gregori, biologa nutrizionista della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia - puo' essere utilizzata sia per le terapie cronico oncologiche che per quelle benigne, ma anche per i pazienti che devono sottoporsi ad un intervento chirurgico o per chi ha gia' subito un intervento. Gli sbagli alimentari dovuti alla mancanza di un'educazione alimentare influiscono tantissimo sulla gestione del dolore stesso". Non avere la giusta attenzione a tavola puo' ... ilfogliettone

