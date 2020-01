Genoa, la Nord invita Preziosi a vendere la società ma applaude la squadra (Di lunedì 20 gennaio 2020) La tifoseria Genoana non abbandona la squadra nonostante la contestazione al presidente Preziosi. Il Secolo XIX racconta: “Un paio di striscioni offensivi contro Enrico Preziosi messi fuori dallo stadio e 90 minuti di sostegno incessante alla squadra. L’appello all’unità di Davide Nicola non è caduto nel vuoto. La tifoseria rossoblù ha raccolto l’invito dell’allenatore che alla vigilia di Genoa-Roma aveva puntato sull’orgoglio rossoblù: «Noi siamo il Genoa». E l’urlo “Genoa Genoa” ha fatto da colonna sonora all’ingresso delle squadre in campo. La Gradinata Nord a spingere col suo tifo incessante, quasi a esorcizzare la forza della squadra giallorossa”. La Curva Nord non ha mai smesso di cantare, né quando Under ha segnato, né quando si è capito che sarebbe finita male. Il Genoa ha perso 3-1. “La Nord invita Preziosi a vendere la società, ma alla fine applaude la ... ilnapolista

