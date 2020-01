È morta la neonata trovata con segni di lesioni a Roma (Di lunedì 20 gennaio 2020) È morta poco fa in ospedale la neonata partorita in casa a Vitinia, alla periferia sud-ovest di Roma, e trovata con gravi ferite alla testa e in altre parti del corpo. Sul caso la procura di Roma adesso procede per il reato di omicidio, dopo aver in precedenza fermato per tentato omicidio. La donna, una cittadina italiana di origini svedesi, ha affermato che non sapeva di essere incinta. La ragazza avrebbe partorito nella sua casa sabato. Qui qualcosa sarebbe andato storto e la donna avrebbe chiamato il 118 raccontando che la neonata era caduta. Secondo quanto si apprende, però, sul corpo della piccola, poi ricoverata al Bambin Gesù, ci sarebbero segni compatibili con percosse. Per questo la mamma, su disposizione della procura, era stata fermata dai militari e posta agli arresti domiciliari. agi

