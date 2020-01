Australian Open 2020, Martina Trevisan eliminata al primo turno dalla statunitense Sofia Kenin (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il sorteggio era stato complicato per la qualificata italiana Martina Trevisan agli Australian Open di tennis, e l’avventura dell’azzurra nel tabellone principale del primo Slam stagionale è durata appena ottanta minuti: tanto ha impiegato la numero 14 del seeding, la statunitense Sofia Kenin, per imporsi con lo score di 6-2 6-4 ed approdare al secondo turno. Nel primo set l’azzurra forse paga un po’ lo scotto dell’emozione e parte malissimo, cedendo i primi due turni al servizio, prima a trenta e poi ai vantaggi. Sul 3-0 pesante la statunitense ha un piccolo passaggio a vuoto e restituisce uno dei due break, ma subito si riprende il maltolto andando sul 4-1 pesante. Nel settimo game Kenin ha anche tre set point in risposta, ma l’azzurra evita l’1-6, anche se in seguito nulla può alla risposta, e così per la statunitense va in archivio la prima ... oasport

RaiTre : #Australia Nasa: il fumo degli incendi fa il giro della Terra. Il torneo degli Australian Open sospeso per malori d… - Eurosport_IT : Uno dei momenti più toccanti della storia degli Australian Open... Le lacrime di #Sampras per Tim #Gullikson ???… - todo_tu_Futbol : ?? Australian Open ???? ?? Primera ronda ?? Live ???? Garin 0-0 • Travaglia ???? ?? 2-1 Primer set -