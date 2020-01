Napoli radioattiva (Di domenica 19 gennaio 2020) L’ospedale Mater Salutis di Legnago, della Ulss 9 del Veneto, ha inserito nel modulo sul consenso informato per un Dentalscan un metro di paragone corrispondente all’esposizione alla radiazione ambientale naturale cui si è esposti vivendo un mese a Napoli. La città è indicata come il capoluogo di provincia in Italia in cui si ha la massima dose ambientale annua di radiazioni. In serata, quando il caso è diventato virale, il modulo dal link di collegamento al sito della Ulss9 di Verona risultava rimosso. Racconta oggi Il Mattino: In effetti non pochi tra clinici e radiologi napoletani dopo aver appreso della notizia hanno pensato a uno scherzo o a una fake news. E invece fino alle 8 di ieri sera bastava collegarsi al link della sezione «moduli per consenso informato» del sito istituzionale della azienda sanitaria scaligera per aprire il file Pdf concepito il 3 agosto del 2017, che ... Leggi la notizia su nextquotidiano

