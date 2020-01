Iva Zanicchi: oggi mi farebbero cantare “prendi questa mano Rom” (Di domenica 19 gennaio 2020) In una recente intervista Iva Zanicchi ha ricordato e rivissuto alcuni momenti della passato e alcune sue idee sul mondo attuale. A seguito della constatazione «Nel 1969 lei vinse con Zingara», la Zanicchi non si è lasciata sfuggire l’occasione ed ha risposto con un pungente e allusivo: oggi mi farebbero cantare “prendi questa mano, rom…”» Iva Zanicchi e la politica: le motivazioni Durante l’intervista, Iva Zanicchi ha raccontato anche la motivazione che l’ha portata ad avvicinarsi al mondo della politica: vendicare il padre. La cantante afferma che: «Si candidò per il Psdi: prese un solo voto, il suo. Neanche quello della moglie. Lui la afferrò per il collo, furibondo. Lei rispose: “Non posso andare all’inferno per colpa tua!”. La motivazione per cui la moglie non votò il marito è dovuta al fatto che il parroco allora le avrebbe detto che le si sarebbero prospettate ... notizie

