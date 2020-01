Genoa Roma, super intervento di Pau Lopez sul colpo di testa di Goldaniga – FOTO (Di domenica 19 gennaio 2020) A inizio secondo tempo Pau Lopez ha compiuto un vero e proprio miracolo sul colpo di testa di Goldaniga Pau Lopez sta tenendo in vita la Roma con autentici miracoli. A inizio secondo tempo il portiere spagnolo si è superato su un colpo di testa di Goldaniga, su cross di Schone, indirizzato sotto il sette. L’estremo difensore giallorosso, tuttavia, si è superato deviando la palla e togliendola da sotto l’incrocio. Un intervento da applausi. La parata, decidete voi se della giornata o dell’anno. #PauLopez #ASRoma #GenoaRoma pic.twitter.com/cvZQUK3L5P — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) January 19, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

