Silvia Provvedi è incinta e si sposa: maschio o femmina? La risposta (Di sabato 18 gennaio 2020) Le Donatella, gravidanza per Silvia Provvedi: amore a gonfie vele con Malefix Dopo l’annuncio del settimanale Chi, è Spy a fornire ulteriori dettagli sulla gravidanza di Silvia Provvedi. E sì, perché la performer de Le Donatella – famosa alle cronache rosa per via della sua tormentata relazione con Fabrizio Corona – è in dolce attesa. … L'articolo Silvia Provvedi è incinta e si sposa: maschio o femmina? La risposta proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

