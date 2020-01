Sagittarius A sta generando un nuovo tipo di stelle. I dettagli dello studio (Di sabato 18 gennaio 2020) Sagittarius A sta generando un nuovo tipo di stelle. I dettagli dello studio I ricercatori coinvolti nello studio, pubblicato sulla rivista Nature, hanno individuato degli strani corpi celesti presenti nelle vicinanze del buco nero al centro della Via Lattea, Sagittarius A. Gli astronomi hanno descritto quelli che sembrano essere sei oggetti anomali che sembrano macchie di gas “oblunghe” che superano di molto la massa della terra, una sorta di ibrido tra stelle e gas. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Le “strane stelle” indistruttibili I primi due oggetti di questo particolare tipo di stelle – chiamati rispettivamente G1 e G2 – furono scoperti il primo nel 2005 e il secondo nel 2012, ma furono interpretati come semplici fasci di gas che venivano emessi da Sagittarius A in modo non differente da come già osservato in precedenza. Solo nel 2014, tornando ... Leggi la notizia su termometropolitico

