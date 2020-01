Lettera d’amore per Licia Nunez al Grande Fratello Vip | Il sostegno di Barbara (Di sabato 18 gennaio 2020) Continua la ‘battaglia’ di nome e di fatto tra Licia Nunez e la sua ex compagna Imma, oggi attuale sposa di Eva Grimaldi. Mentre l’attivista è andata da Barbara D’Urso ad attaccare Licia Nunez, definendola “una bugiarda”, nella casa arriva una dolce sorpresa per la gieffina. Imma Battaglia continua l’attacco contro Licia Nunez definendola “bugiarda” … L'articolo Lettera d’amore per Licia Nunez al Grande Fratello Vip Il sostegno di Barbara proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

BrunaGorla : RT @wonderful_g: #VentagliDiParole #scritturebrevi “Tu piena di scrupoli, di ritegni, sdegnosa, non vorrei dire altezzosa, tu arricci il… - TellecheaW : RT @wonderful_g: #VentagliDiParole #scritturebrevi “Tu piena di scrupoli, di ritegni, sdegnosa, non vorrei dire altezzosa, tu arricci il… - Camel19759961 : RT @wonderful_g: #VentagliDiParole #scritturebrevi “Tu piena di scrupoli, di ritegni, sdegnosa, non vorrei dire altezzosa, tu arricci il… -