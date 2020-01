Grande Fratello Vip, Adriana Volpe: "Magalli mi ha chiesto scusa poi non mi ha più guardato in faccia" (Di sabato 18 gennaio 2020) Volpe contro Magalli. Vecchie ruggini. Nuove tensioni al GF Vip. La febbre sale quando al Adriana Volpe parla dell'inossidabile Giancarlo Magalli, con cui ha condotto I fatti vostri. "Nel momento in cui ti chiede scusa allora quel muro si può sfondare: in questi due anni ha avuto possibilità. Invece Leggi la notizia su liberoquotidiano

