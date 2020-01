Francesco Guccini: "Parlano tutti di Salvini, ma la candidata della Lega in Emilia-Romagna non la conosce nessuno" (Di sabato 18 gennaio 2020) “Alle prossime elezioni in Emilia-Romagna voterò Stefano Bonaccini presidente contro l’avanzare della Lega. Darò la mia preferenza a Igor Taruffi e alla lista ‘Bonaccini Presidente, Emilia-Romagna Coraggiosa’, perché Igor in questi cinque anni, ha lavorato bene, ha mantenuto le promesse e perché ha i piedi ben piantati nell’Appennino, ha le sue radici qui e conosce questo territorio. Voterò Bonaccini e Taruffi per fermare la propaganda della Lega e della destra. D’altronde Parlano tutti di Salvini, ma la candidata, qui, non la conosce quasi nessuno”. Così Francesco Guccini in un video sulla sua pagina Facebook. Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Francesco Guccini: 'Parlano tutti di Salvini, ma la candidata della Lega in Emilia-Romagna non la conosce nessuno' - ArghennonAkron : RT @HuffPostItalia: Francesco Guccini: 'Parlano tutti di Salvini, ma la candidata della Lega in Emilia-Romagna non la conosce nessuno' http… - Stefani12522161 : RT @HuffPostItalia: Francesco Guccini: 'Parlano tutti di Salvini, ma la candidata della Lega in Emilia-Romagna non la conosce nessuno' http… -