Uccise il suocero che aveva abusato della figlia piccola: condannato a 20 anni di carcere (Di venerdì 17 gennaio 2020) È stato condannato a 20 anni di carcere, in abbreviato, il 35enne accusato di avere sparato e ucciso il suocero che era accusato di avere abusato della nipotina, figlia dell’uomo, a febbraio a Rozzano, nel milanese.Il suo complice, accusato di averlo accompagnato in motorino sul luogo del delitto, è stato condannato a 18 anni di carcere. Il gup Aurelio Barazzetta ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Erano accusati di omicidio volontario premeditato e il pm aveva chiesto due ergastoli. Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Uccise il suocero che aveva abusato della figlia piccola: condannato a 20 anni di carcere - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Rozzano, uccise ex suocero per abusi sulla figlia: madre parte civile - rogar50 : RT @SkyTG24: Rozzano, uccise ex suocero per abusi sulla figlia: madre parte civile -