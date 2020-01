Sardine verso il rush finale: «Ma se vince Borgonzoni non saremo noi gli sconfitti» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Le Sardine scenderanno nuovamente in piazza a Bologna, questa volta per un evento nazionale, domenica prossima in piazza Otto Agosto (forse la piazza più ampia della città, almeno in centro storico). Una grande mobilitazione, curata nei dettagli, che si configurerà come un mix di musica e politica per il quale era stata messa in moto una raccolta fondi con l’obiettivo di sfondare il tetto dei 50mila euro. Esultano oggi, 17 gennaio, i promotori in conferenza stampa: «In totale abbiamo ricevuto donazioni per 70.645 euro. Tra il 23 dicembre e il 16 gennaio abbiamo effettuato 24 giorni di raccolta effettiva, con una media di 126 donazioni al giorno. E ognuna di queste è stata mediamente di 23 euro. Un risultato che ci piace particolarmente, perché è nello spirito del movimento: tante piccole Sardine che fanno un banco compatto, tante piccole donazioni che fanno un risultato ... Leggi la notizia su open.online

