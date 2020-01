San Basilio, abitanti si dipingono da soli strisce pedonali scomparse: “Abbandonati da istituzionI” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ieri sera gli abitanti di San Basilio sono scesi in strada con vernice e pettorine e si sono dipinti da soli le strisce pedonali ormai scomparse davanti la scuola elementare di via Mandolfo. L'iniziativa è stata organizzata per denunciare lo stato di abbandono in cui si trova il quartiere e l'assenza delle istituzioni. Leggi la notizia su fanpage

