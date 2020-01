La Cassazione conferma che l’arresto di Carola Rackete era illegale (Di venerdì 17 gennaio 2020) È stato respinto dalla Cassazione il ricorso della Procura di Agrigento contro l’ordinanza che lo scorso 2 luglio ha rimesso in libertà Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch3 approdata a Lampedusa forzando il blocco. La terza sezione penale della Cassazione, dopo una camera di consiglio svolta ieri, ha rigettato il ricorso presentato la scorsa estate dal procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio e dall’aggiunto Salvatore Vella contro l’ordinanza, firmata il 2 luglio scorso dal gip Alessandra Vella che decise di non convalidare l’arresto di Rackete, escludendo il reato di resistenza e violenza a nave da guerra, che era stato contestato alla capitana per avere, il 29 giugno, forzato il posto di blocco della Guardia di finanza, a Lampedusa, che le aveva ripetutamente intimato l’alt. La Cassazione conferma che l’arresto di Carola ... Leggi la notizia su nextquotidiano

grancetto : RT @CesareSacchetti: Il quotidiano @LaStampa definisce 'incredibile' la sentenza della Cassazione che conferma quello che sanno tutti: non… - miciobigio : RT @neXtquotidiano: La Cassazione conferma che l'arresto di #CarolaRackete era illegale -