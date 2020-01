Incidente mortale alla Favorita di Palermo | muore Antonino Vassallo | 32 anni

Incidente mortale alla Favorita di Palermo : auto si schianta contro un albero : Bruttissimo Incidente stradale nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 gennaio all’uscita del parco della Favorita a Palermo. Nel sinistro ha perso la vita un giovane di 32 anni, mentre una ragazza di 29 anni è rimasta ferita gravemente. Secondo le prime informazioni, inoltre, l’auto sulla quale viaggiavano i due giovani si sarebbe scontrata contro un alberto intorno alle due del mattino. I soccorsi si sono precipitati sul luogo ...

Schianto mortale contro un tir sulla A1 | Due le vittime dell’Incidente : Due persone sono morte a causa di un incidente, avvenuto oggi pomeriggio sull’autostrada A1, che ha visto coinvolta una autovettura finita schiantata contro un tir. Drammatico il bilancio del grave incidente avvenuto sull’autostrada A1, nel tratto tra Casalpusterlengo e Lodi in direzione Milano, all’altezza del km 24,2. Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata […] L'articolo Schianto mortale contro un tir sulla ...

Incidente mortale ad Altofonte - muore il calciatore Marco La Barbera - due feriti (FOTO) : È Marco La Barbera la vittima di un grave Incidente stradale che si è verificato ad Altofonte (Pa). Di morto un e due feriti gravi è il bilancio di uno scontro – pare un frontale – avvenuto nella notte tra due auto in contrada Rabuttone, sulla provinciale 5, ad Altofonte. La vittima Marco La Barbera di 31 anni, palermitano ma residente ad Altofonte – è deceduta qualche ora dopo l’impatto all’ospedale Civico. L’uomo ...

Lapo Elkann : dopo l’Incidente quasi mortale - mette all’asta i suoi vestiti : L’incidente pare lo abbia cambiato, Lapo Elkann è un uomo nuovo e ha deciso di spendersi per il sociale. Per questo ha organizzato un’asta di alcuni dei suoi outfit più iconici e desiderati dagli appassionati, il cui guadagno andrà in beneficenza. L’incidente gli ha cambiato la vita L’ultimo incidente stradale a Tel Aviv in cui il giovane ereditiere ha seriamente rischiato di morire, lo ha cambiato nel corpo e ...

Incidente mortale sulla Napoli-Canosa - chiuso tratto di autostrada : Un Incidente mortale si è verificato poco prima delle 8 di oggi, 8 gennaio, sull'autostrada Napoli-Canosa: un veicolo si è scontrato con un camion, a perdere la vita il guidatore dell'automobile. Per i soccorsi e il ripristino è stato chiuso un tratto di strada; si registrano code di due chilometri in direzione di Napoli.Continua a leggere

Guida in stato di ebrezza - ancora un Incidente stradale mortale : le vittime sono due donne : Dopo la strage di Valle Aurina, si registra un nuovo caso di Guida in stato di ebrezza che si è rivelata mortale: due donne sono state investite e uccise nell’anconetano Non solo la tragedia della Valle Aurina. Anche a Senigallia (Ancona), nella notte, due donne di 34 e 40 anni hanno perso la vita dopo […] L'articolo Guida in stato di ebrezza, ancora un incidente stradale mortale: le vittime sono due donne sembra essere il primo su ...

Nuovo Incidente mortale sul Terminillo : ghiaccio killer - escursionista scivola e precipita : A perdere la vita a pochi giorni dalla morte in un incidente analogo del vicentino Davide Pizzolato, una donna di 49 anni residente in provincia di Roma. Il Soccorso Alpino mette in guardia tutti gli amanti della montagna: "Il manto nevoso risulta particolarmente instabile e con diversi tratti ghiacciati, spesso anche poco visibili”.Continua a leggere

Incidente mortale alla Sevel di Atessa - muore giovane operaio : Chieti - Incidente mortale stamani alla Sevel di Atessa (Chieti) dove ha perso la vita Cristian Perilli, 29 anni, di Pignataro Interamna (Frosinone), lavoratore di una ditta esterna che si occupa di manutenzione degli impianti che è rimasto improvvisamente schiacciato da un supporto di ferro dell'impianto robotico cadutogli addosso. Inutili i soccorsi prestati dal 118 che ha inviato anche l'elisoccorso. L'Incidente è ...

Incidente mortale Sevel - Fiom - responsabilità prevenzione per impedire tragedie : Chieti - "Ancora un morto sul lavoro, un giovane lavoratore, che mentre la produzione è ferma era in fabbrica per la manutenzione degli impianti. La Fiom esprime solidarietà alla famiglia del lavoratore. La Fiom ha già chiesto un incontro con la presenza dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Salute e la Sicurezza per ricevere tutte le informazioni'', lo scrivono il seg. gen. Fiom Chieti Alfredo Fegatelli e il ...

Pietro e l'Incidente mortale : «Era verde - sono devastato» : Stefano Vladovich Interrogato un'ora dal gip il ragazzo che ha investito Gaia e Camilla. Il legale: «È distrutto, merita rispetto» Roma «Lo scontro è stato inevitabile. sono sbucate all'improvviso, avevo il verde, ho superato una macchina quando ho sentito il botto. Non mi ero fatto le canne, non andavo veloce, era buio e non le ho viste». Punto. Lo ha detto Pietro Genovese, interrogato dal gip Bernadette Nicotra sul drammatico ...

