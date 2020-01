Congedo di maternità 2020: sei mesi per le donne, la proposta del governo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Congedo di maternità 2020: sei mesi per le donne, la proposta del governo Allo studio del governo una proposta di legge che estenderebbe la durata del Congedo di maternità a sei mesi; l’80% di questo periodo andrebbe riservato alle madri e il restante 20% ai padri. Cosa prevede la normativa in questo momento? Congedo di maternità: cosa prevede la normativa in questo momento? Attualmente il Congedo di maternità spetta alle madri, tra gravidanza e periodo post parto, per un totale di 5 mesi; invece, per i padri è possibile astenersi dal lavoro, dopo le modifiche apportate alla normativa con l’ultima Legge di Bilancio, per sette giorni (non più cinque). Le mamme possono usufruire del suddetto Congedo per i due mesi precedenti alla presunta data del parto e per i tre mesi successivi alla nascita del bambino (formula 2+3), per il mese precedente al parto – previo rilascio ... Leggi la notizia su termometropolitico

