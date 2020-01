Calciomercato Genoa: piace Ceccherini per la difesa (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Genoa è tra le squadre più scatenate in questo mercato invernale: interessamento per Ceccherini della Fiorentina Il Genoa è tra le squadre più attive in questa finestra di mercato. Come riporta Gianluca Di Marzio oltre all’interessamento per Quintero del River Plate, i rossoblù starebbero sondando anche Federico Ceccherini per la difesa. Il difensore viola potrebbe lasciare Firenze qualora arrivasse dal mercato il suo sostituto, con Juan Jesus che al momento è l’ipotesi più probabile. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

