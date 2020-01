Salvo Veneziano prima in casa poi in studio al GF VIP 4: missione immagine da ripulire per Signorini (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ieri sera mentre la puntata del Grande Fratello VIP 4 andava in onda, molti critici televisivi, molti giornalisti hanno scritto contro quello che stava succedendo, spiegando che se decide di espellere un concorrente, poi non lo porti in prima serata. Una regola che era stata adoperata in altre occasioni, con espulsioni che avevano fatto anche meno clamore. Ma le cose cambiano…Come cambia anche il modo di raccontare: ormai ci si limita a un tweet sui social per dire la propria, poi però nessun impugna la “tastiera” ( la penna è cosa vecchia), per mettere nero su bianco quello che pensa realmente. E il tutto nasce e muore su un social. Meno tweets e più articoli, magari i messaggi, quelli importanti, passeranno. Quello che pensiamo di Salvo Veneziano lo abbiamo detto e ribadito. Il problema non sono tanto le parole, perchè una persona abituata in un certo contesto di ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

