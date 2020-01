Previsioni Meteo Toscana: piogge e rovesci nel weekend, neve in Appennino (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni, fino al 20 gennaio 2020. Oggi poco nuvoloso o velato con addensamenti sulla costa e sulle zone settentrionali. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: in lieve calo le minime. Stazionarie le massime. Domani poco nuvoloso in mattinata con banchi di nebbia o nubi basse nell’interno. Aumento della nuvolosità dalla mattina a partire da ovest con piogge dal tardo pomeriggio sulle zone di nord-ovest, in estensione al resto della regione nella notte; neve in Appennino oltre 1300-1400 metri. Venti: deboli da sud-ovest, tendenti a provenire da sud e a rinforzare sulla costa. Mari: poco mossi tendenti a mossi. Temperature: in lieve calo. Gelate nei fondovalle ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo #16dicembre #ANSA - 3BMeteo : Previsioni #meteo prossime ore #16Gennaio - in_appennino : RT muoversintoscan '#meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi in #toscana flash_meteo -