Lando Buzzanca | I miei figli mi danno del rimbambito per prendersi la mia casa

Lando Buzzanca patrimonio - i figli dal giudice tutelare : «Io rimbambito? Ragiono ancora bene» : L’attore palermitano Lando Buzzanca ha confidato con amarezza, in un’intervista al settimanale ‘Oggi’ in edicola, che i figli Massimiliano e Mario si sono rivolti ad un giudice tutelare per nominare una persona designata da loro loro (o dal giudice stesso) per gestire il patrimonio del padre: «Ho così scoperto che, all’improvviso, per loro sono diventato un rimbambito…», ha spiegato l’84enne. Lando Buzzanca ...

