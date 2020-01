“Alcolizzata, drogata… sbiascica”. GF Vip, è caos. Fernanda Lessa finisce nell’occhio del ciclone (Di giovedì 16 gennaio 2020) Hanno scatenato una polemica accesa le parole pronunciate da Fernanda Lessa dopo le nomination al Grande Fratello Vip. Il caos è scoppiato a fine puntata, quando il collegamento con la Casa di Cinecittà si è chiuso e gli inquilini si sono trovati a commentare le nomination. Fernanda Lessa, forse infastidita dall’aver ricevuto due voti (è stata nominata da Antonella Elia e Licia Nunez), non ha esitato ad descrivere la Nunez con l’appellativo di “lesbica” in ben due occasioni. È successo durante il confronto con l’attore Andrea Montovoli (in nomination insieme a Elisa De Panicis), e poi con il giornalista Michele Cucuzza, cui ha ribadito il concetto davanti alle telecamere, dimenticando quanto successo poche ore prima con Salvo Veneziano. Il pizzaiolo siciliano, infatti, è stato espulso dalla casa del Grande Fratello per aver pronunciato frasi sessiste sull’influencer Elisa De ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

