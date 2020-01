Studenti in piazza Montecitorio: ‘no alla guerra in Iraq’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – Oggi centinaia di Studenti hanno manifestato in piazza Montecitorio contro la guerra in Iraq. La mobilitazione, promossa dal Fronte della Gioventù Comunista ha visto la partecipazione di decine di scuole riunite sotto lo slogan “Via dall’Iraq. Nè soldi, nè basi, nè soldati per la guerra imperialista”. “Condanniamo duramente l’aggressione imperialista in atto in Iraq e denunciamo le responsabilità dell’Italia che è il secondo stato dopo gli USA per coinvolgimento militare nel paese” ha dichiarato Flavia Lepizzera, consigliera di presidenza della Consulta Provinciale degli Studenti di Roma e militante del FGC. “In Iraq si stanno confrontando interessi economici dei grandi gruppi del settore energetico, tra cui l’italiana Eni, e l’escalation militare di questi giorni rappresenta semplicemente la prosecuzione sul piano militare del conflitto per la spartizione delle risorse tra ... Leggi la notizia su romadailynews

