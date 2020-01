Libia, l’informativa del ministro degli Esteri Di Maio: il dibattito in Senato (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Informativa al Senato del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulla situazione in Libia, a cui segue il dibattito a Palazzo Madama. Alle 16, l’intervento alla Camera. La diretta. L'articolo Libia, l’informativa del ministro degli Esteri Di Maio: il dibattito in Senato proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Libia, l’informativa del ministro degli Esteri Di Maio: il dibattito in Senato - fattoquotidiano : Libia, l’informativa del ministro degli Esteri Di Maio: il dibattito in Senato - MPenikas : FQ: Libia, l’informativa del ministro degli Esteri Di Maio: il dibattito in Senato -