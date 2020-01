Ivan Gonzalez è gay? La domanda è frequente tra il pubblico del GF Vip. E dalla casa lui risponde (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, Ivan Gonzalez aveva dichiarato di essere pronto a prendere il meglio dall’esperienza GF Vip. Si può dire, infatti, che Ivan sia uno dei belli di questa nuova edizione, che già dalle prime puntate sta rivelando di avere temperature sempre molto alte. Già a Temptation island vip Ivan aveva fatto perdere la testa a Valeria Marini. Dopo la doccia ‘bollente’ che Ivan ha regalato al gentil pubblico, ritroviamo coerenti le sue parole e, soprattutto, ne afferriamo il motivo. “Mi imbarco in questa nuova avventura, che mi renderà molto felice in un paese che adoro ed è come la mia seconda casa, dove ho intenzione di spogliarmi nel corpo e nell’anima. Spero di godermi l’esperienza e dare davvero il massimo. Spero nel vostro sostegno e amore. Una caratteristica? A casa mi piace stare senza vestiti, ma qui ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

