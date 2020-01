Emergenza smog, Coldiretti: “Servono parchi mangiapolveri in città” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Nella lotta allo smog occorre favorire la diffusione di parchi e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento“: lo afferma la Coldiretti in relazione al nuovo allarme inquinamento nelle principali città italiane dove sono scattate le misure di limitazione del traffico. “Non si può continuare a rincorrere le emergenze, ma – sottolinea la Coldiretti – bisogna intervenire in modo strutturale con la programmazione promuovendo la diffusione del verde pubblico e privato sperimentando anche nuove soluzione innovative come i giardini e gli orti verticali. Una pianta adulta – precisa Coldiretti – è capace di catturare dall’aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili e un ettaro di piante elimina circa 20 chili di polveri e smog in un anno. A provocare lo smog nelle città – continua la Coldiretti – è l’effetto ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

