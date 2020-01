Diciottenne colta da malore muore durante una festa di compleanno (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSerino (AV) – 18enne colta da malore muore durante una festa di compleanno. La tragedia è accaduta questa notte in un locale del serinese, dove era in corso la festa di compleanno di una sua amica. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e personale medico del 118 che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ha trasportato la salma all’obitorio dell’ospedale “Moscati” di Avellino. Indagini in corso. L'articolo Diciottenne colta da malore muore durante una festa di compleanno proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

