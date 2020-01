Demi Lovato farà il suo comeback sul palco dei Grammy Awards 2020

Demi Lovato “è felice” per l’ex Wilmer Valderrama - che si è ufficialmente fidanzato : Ha chiesto la mano della fidanzata e modella Amanda Pacheco The post Demi Lovato “è felice” per l’ex Wilmer Valderrama, che si è ufficialmente fidanzato appeared first on News Mtv Italia.

Demi Lovato in ospedale a Natale per incontrare i fan malati (video) : Demi Lovato ha trascorso i giorni prima di Natale dedicandosi ai suoi fan. In particolare, ha voluto passare del tempo con piccoli pazienti malati, recandosi personalmente all'ospedale pediatrico di Los Angeles. La popstar ha incontrato diversi ragazzi e ragazze ricoverati in ospedale, nel reparto di oncologia e non solo, offrendo loro regali, sorrisi e quattro chiacchiere prima del Natale. Demi Lovato non ha annunciato la sua presenza in ...

È già finita tra Demi Lovato e Austin Wilson : perché si sono lasciati : La storia era diventata ufficiale su Instagram poco più di un mese fa The post È già finita tra Demi Lovato e Austin Wilson: perché si sono lasciati appeared first on News Mtv Italia.

Demi Lovato torna single e si vendica dell'ex cancellandolo dai social - : Sandra Rondini tornata single, la cantante sembra provare molto rancore nei confronti dell'ex al punto da aver voluto cancellare ogni foto insieme e ogni messaggio dai suoi social, come se lui, almeno online, non fosse mai esistito nella sua vita Sembrano tirare un sospiro di sollievo i fan di Demi Lovato che, alla notizia che la loro beniamina aveva rotto con la sua nuova fiamma,il modello Austin Wilson, hanno inondato i social di ...

Demi Lovato - addio al compagno prima del Natale : L’esordio col riff sul Camp Rock (2008)Un debutto che «non si dimentica» (2008)Reginetta del pop sullo Skyscraper (2011)La notte dei Teen Choice Awards 2012 Giudice pestifero a X Factor USA (2012-2013)Il ritorno «ghiacciato» alla Disney (2013)Quel bacio lesbo in Glee 5 (2013)Il graffiante Demi World Tour (2014-15)Intona «The Star-Spangled Banner» (2015)La cover di Take Me to Church (2015)La svolta sexy agli VMA 2015 Nuda per Vanity Fair America ...

Demi Lovato e Austin Wilson si sono lasciati : Demi Lovato, prima foto social di coppia con Austin Wilson Parole piene d'amore per Demi Lovato e Austin Wilson. È durata pochi mesi la storia d'amore tra Demi Lovato e Austin Wilson, a detta di una fonte già scoppiati. Non a caso sui rispettivi profili social sono magicamente scomparse le foto di coppia, che da novembre a oggi avevano destato immancabile interesse.prosegui la ...

Demi Lovato era tra gli invitati della festa di compleanno di Christina Aguilera : La cantante ha compiuto 39 anni The post Demi Lovato era tra gli invitati della festa di compleanno di Christina Aguilera appeared first on News Mtv Italia.

Demi Lovato e il fidanzato sono super sexy nell’ultimo servizio fotografico : Esplosivi The post Demi Lovato e il fidanzato sono super sexy nell’ultimo servizio fotografico appeared first on News Mtv Italia.

Demi Lovato esagerata : il costume lascia vedere tutto il lato b [FOTO] : Demi Lovato è una delle star più amate del momento. E’ molto attiva sui social e con la sua simpatia contagiosa riempie di gioia tutti i suoi followers. La cantante americana ogni tanto decide di concedere anche qualche scatto sexy e quando lo fa manda il popolo del web in visibilio. In piscina bollente Demi come tantissime celebrities rimpiange l’estate e per questo posta una foto sexy di una calda giornata a bordo piscina. ...

Demi Lovato da censura : le nuove foto senza veli infiammano il web - curve esplosive [FOTO] : Demi Lovato ha deciso di osare ed ha posato per un servizio fotografico che la ritrae in intimo. L’ex star della Disney, che da poco ha aderito al movimento femminista, ha mostrato le sue sinuose forme facendo letteralmente impazzire i suoi follower. curve naturali e lingerie succinta, la cantante è apparsa in una veste decisamente […] L'articolo Demi Lovato da censura: le nuove foto senza veli infiammano il web, curve esplosive ...

Demi Lovato incinta : la [FOTO] fa impazzire i fan : Demi Lovato, ex star di Dinsey Channel, attrice e cantante, ha lasciato tutti di stucco postando su Instagram -pagina seguitissima, 900mila followers, ndr- una foto in cui è ritratta con il pancione… Real or Fake? I fan sono impazziti pensando che la bella Demi fosse in dolce attesa. Ebbene, Demi e Austin non stanno per diventare genitori! Lovato sarà presente in “Will&Grace” ed era pronta per girare una scena… ...

Demi Lovato : la nuova era musicale è alle porte e questo post ne è la prova : Can't wait! The post Demi Lovato: la nuova era musicale è alle porte e questo post ne è la prova appeared first on News Mtv Italia.

Demi Lovato esagerata : il servizio fotografico senza veli spopola sul web [FOTO] : Demi Lovato, ex star di Disney Channel ed ora affermata cantante di fama internazionale, è conosciuta per il suo senso del pudore. Per questo motivo è molto rara vederla in abiti succinti o in foto provocanti. Nell’ultimo periodo però la cantante, in seguito ad una forte adesione al movimento femminista, ha iniziato ad essere più disinibita e a mostrarsi per la bella ragazza qualche è. Per questo ha fatto un servizio fotografico in intimo, ...

Demi Lovato incinta? La foto col pancione arriva dal set di Will & Grace : La foto col pancione ha fatto urlare i fan al grido di "Demi Lovato incinta". E invece la mano sull'addome pronunciato e il selfie scattato in un camerino non sono altro che un modo per attirare l'attenzione sul prossimo progetto della popstar. La Lovato sarà infatti nel cast della terza stagione del revival di Will & Grace, come guest star di uno o più dei nuovi episodi della serie, ed è proprio dal set che ha condiviso la sua foto in ...