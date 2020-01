Australian Open: cancellati gli incontri di qualificazione in programma oggi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) E’ stata una giornata difficile quella di oggi, 15 gennaio, per gli Australian Open. A causa delle abbondanti piogge che in queste ore si stanno abbattendo su Melbourne gli organizzatori sono stati costretti a cancellare le sfide di qualificazione. Una situazione quanto mai complicata visto il programma estremamente ricco. Se da una parte la pioggia ha costretto gli organizzatori prima a rinviare e poi a cancellare le partite di oggi, dall’altra potrebbe dare una mano proprio ai tennisti che ieri sono stati costretti a giocare in condizioni decisamente al limite. La scarsissima qualità dell’aria ha spinto alcuni dei protagonisti a lasciare il torneo e condizionando, inevitabilmente, le prestazioni di chi è sceso in campo. Gli incendi che stanno devastando l’Australia stanno avendo anche serie ripercussioni anche sull’andamento del primo Slam della stagione. ... Leggi la notizia su oasport

