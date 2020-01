Anne Hathaway mamma bis: è un altro maschio (Di giovedì 16 gennaio 2020) Anne HathawayAnne HathawayAnne HathawayAnne HathawayAnne HathawayAnne HathawayAnne HathawayAnne HathawayAnne HathawayÈ nato alla fine del 2019 il secondo figlio di Anne Hathaway e del marito Adam Shulman, come le prime foto da famiglia di quattro, scattate in Connecticut, avevano rivelato lo scorso 8 dicembre, ma solo ora è trapelato il sesso del bebè: un maschietto, dopo Jonathan Rosebanks, 3 anni. La novità arriva in esclusiva da US Weekly, che riporta la conferma di una fonte vicina alla famiglia. A tradirsi, si fa per dire, è stata proprio la neo mamma, che sul red carpet dei Critics’ Choice Awards, il primo senza pancione, aveva mostrato una foto del figlio. «Questo è lui», avrebbe detto l’attrice, «È così carino!» la risposta ricevuta. L’anonimo intercettatore della chiacchierata ha impiegato poco a raccontare in giro i dettagli, anche se ha perso il nome del ... Leggi la notizia su vanityfair

