Rottamazione ter: le prossime scadenze 2020 da rispettare (Di martedì 14 gennaio 2020) Il 2 dicembre 2019 è scaduto il termine per pagare la rata della Rottamazione ter (e del saldo e stralcio). Entro questa data è stato possibile mettersi in regola con il Fisco, saldando anche la rata scaduta del 31 luglio 2019. Tutto ciò grazie a una norma contenuta nel Decreto fiscale 2020, che ha uniformato per tutti gli aderenti alla Rottamazione ter la data di scadenza dei pagamenti. Lo scopo di questa norma è quello di garantire una parità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato l’adesione alla Rottamazione ter entro il 30 aprile 2019 (in pratica tutti quelli provenienti dalla Rottamazione bis o siano colpiti dal terremoto del Centro Italia del 2016) e quelli che hanno beneficiato della riapertura del termine di adesione al 31 luglio 2019. Tutto ciò però non basta. Il 2020 è iniziato e i contribuenti che hanno aderito al piano di definizione agevolata in ... Leggi la notizia su leggioggi

UnimpresaChieti : #Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio: calendario scadenze ? - AWEnthous : Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio: calendario scadenze - PMI_it : Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio: calendario scadenze: Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio: dall'Agenzia delle e… -