Non è un gioco da ragazzi: la Calabria alla vigilia del voto, tra inattività giovanile, emigrazione e abbandono scolastico (Di martedì 14 gennaio 2020) Lo abbiamo sentito dire in tutte le salse: se il centrodestra vince in Emilia Romagna, il governo va in crisi. A forza di dirlo, quasi ci si dimenticava che nello stesso giorno, domenica 26 gennaio, si vota anche in un’altra regione italiana, quella che è attualmente al nono posto nella classifica europea sulla disoccupazione: la Calabria. Sarà per la prova della maggioranza, chiamata a testare la sua solidità. Sarà per le sardine che, dalle piazze bolognesi e modenesi, hanno tirato su l’impresa d’opposizione politica del 2019. Ma nonostante l’indubbia importanza delle elezioni in Emilia Romagna, la Regione Calabria è decisamente la sfida più difficile per un’amministrazione regionale. Non a caso il segretario della Lega Matteo Salvini, che l’11 gennaio è corso a Crotone per un comizio, ha declamato di essere lì «per portare gli ultimi tra i ... Leggi la notizia su open.online

