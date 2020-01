Migranti, Lamorgese: “Aumentare le categorie per i permessi umanitari”. Sul processo a Salvini: “Nessuno può sottrarsi alla legge” (Di martedì 14 gennaio 2020) “Vanno aumentate le categorie per la concessione dei permessi umanitari“. Nei giorni in cui è viva la discussione sulle modifiche, promesse entro gennaio dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ai decreti Sicurezza voluti da Matteo Salvini, arriva l’apertura del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che va oltre ai cambiamenti basati sulle indicazioni del Presidente della Repubblica. Cambiamenti, spiega a Otto e Mezzo su La7, che servirebbero a evitare quello che stava avvenendo a fine dicembre, quando “abbiamo rischiato che finissero i strada” migliaia di persone che non avevano più diritto ad essere ospitate negli Sprar e in altri centri d’accoglienza. E sul caso Gregoretti dice: “Nessuno di noi può sottrarsi alla legge”. “Oltre a quello che è stato indicato dal presidente della Repubblica – ha spiegato il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

