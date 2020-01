Judo, Odette Giuffrida ha problemi alla spalla: “Non vi preoccupate, non ci sarà nessuna operazione!” (Di martedì 14 gennaio 2020) Odette Giuffrida, Judoka azzurra medaglia d’argento a Rio 2016 nella categoria -52 kg ha fatto sapere attraverso il proprio profilo Instagram di avere problemi alla spalla, che fanno capolino proprio all’inizio della stagione che porta alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurra, al momento, ha tranquillizzato i tifosi, allontanando la possibilità di un intervento, anzi ha rilanciato, acquistando per tutta la sua famiglia i biglietti per il Giappone. Le parole scritte dalla Judoka azzurra: “Non so esattamente perché sono qui ora a scrivere… Di solito sono quel tipo di persona che tiene tutto dentro e non parla di certe cose, ma oggi mi sento così ed eccomi qui… Oggi è una giornata particolare. Poche ore fa ho ricevuto la notizia, dopo vari accertamenti, che la mia spalla, purtroppo, ha deciso di voler rendere quest’anno ancora più interessante. Oggi ... Leggi la notizia su oasport

Judo Odette Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Judo Odette