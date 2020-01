Calciomercato, tutte le operazioni delle squadre di Serie A (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Calciomercato invernale 2020: tutti gli acquisti e le cessioni della squadre di Serie A. tutte le ufficialità in tempo reale. MILANO – Al via il Calciomercato invernale del 2020 con le squadre della nostra Serie A che alzano il sipario sulle trattative condotte dai loro ds con lo scopo di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. Calciomercato: gli acquisti e le cessioni delle squadre di Serie A Di seguito tutte le operazioni delle squadre di Serie A nella sessione invernale di Calciomercato: Atalanta Acquisti: Kulusevski (c, Parma, fp), Hecko (d, Slovan Bratislava, def), Calì (a, Catanzaro, fp), Caldara (d, Milan, pre), Vido (a, Crotone, fp)Cessioni: Kulusevski (c, Juventus, def), Zambataro (d, Ravenna, pre), Bertini (a, Hellas Verona, def), Eguelfi (d, Feralpisalò, pre), Kjaer (d, Siviglia, fp), Vido (a, Pisa, pre)Obiettivi: Cobbaut (d, Anderlecht), ... Leggi la notizia su newsmondo

oscarvalle1984 : RT @MaestroJuventus: ??? Difesa #Juve ??? #Demiral out #Chiellini quando rientra? #EmreCan centrale lo vedremo? #Deligt come sta? #Rugani ora… - CrapanzanoRobin : RT @MarioGiunta: • Inter, prima offerta per Eriksen: 10 milioni! Roma-Inter, scambio fatto Spinazzola-Politano. Domani le visite mediche!… - GIUSPEDU : RT @MarioGiunta: • Inter, prima offerta per Eriksen: 10 milioni! Roma-Inter, scambio fatto Spinazzola-Politano. Domani le visite mediche!… -